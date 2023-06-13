Полиция нашла в бане ямальца шкуру незаконно убитого медведя

В бане жителя посёлка Ямбург полиция нашла шкуру бурого медведя, добытого незаконно. Находка обнаружена «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», уточнили в пресс-службе управления МВД по округу.

«Предварительно установлено, что ранее судимый гражданин 1961 года рождения поехал на снегоходе в тундру за дровами. По пути следования он увидел медведя, который лежал возле кустарника, произвёл в его сторону около шести выстрелов, после чего животное перестало двигаться. Злоумышленник ободрал шкуру, по возвращении в посёлок растянул её на стене», – описали преступление в полиции.

Ущерб, причинённый охотничьему фонду РФ за гибель бурого медведя, составляет 180 тыс. руб.

В отношении злоумышленника ОМВД России по Приуральскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Надымский район, Наталья Ефремова

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