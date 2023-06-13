Губернатор Артюхов встретился с командиром отряда «Росомаха» после жалоб и обращений от жён участников СВО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с командиром отряда «Росомаха» во время своего визита на Донбасс. Об этом он сам сообщил в своём аккаунте в телеграм 13 июня 2023 года. Ранее родственники бойцов жаловались на то, что воины постоянно находятся на первой линии и не имеют необходимого обмундирования и опыта. В Сети сохранилось видеообращение жён участников СВО из отряда – они были недовольны командованием из ДНР. Кроме того, родственники бойцов буквально кричали о помощи во время прямого эфира главы Надымского района Дмитрия Жаромских ещё в мае, в комментариях.

«В рабочей поездке удалось пообщаться с командиром батальона «Росомаха», где служат ямальские бойцы. Получаю много сообщений от родных наших ребят из этого подразделения. Часто нужны решения, которые находятся не в полномочиях Ямала. Стараемся всё равно искать выход, для этого работаем с коллегами из ДНР, где расположен батальон, и с Минобороны России», – написал глава региона.

Родственники бойцов сообщали, что батальон расформировывают – ямальцев отправляют служить под командование армии ДНР, что у ребят большая нехватка снаряжения, что много погибших, так как ребята постоянно находятся на первой линии.

В сообщении г-на Артюхова 13 июня говорится, что снабжение продовольствием, вещами и экипировкой, бытовыми расходниками идёт бесперебойно.тГубернатор пообещал, что деньги, которые отправили в помощь бойцам чиновники правительства, пойдут в первую очередь на нужды «Росомахи».

«В заявке Алексея (командир отряда – прим.ред) – техника для радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, противодроновые ружья. Всё закупят и доставят активисты регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий России», – обещал глава региона.

Салехард, Наталья Ефремова

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