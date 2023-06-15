Ямальчанин забил собутыльника бутылками и кулаками насмерть

В Ноябрьске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в особо тяжком преступлении.

По данным следствия, 26 марта 2023 года компания мужчин распивала спиртное. В ходе возникшей ссоры на почве употребления алкоголя, один из гостей, 1977 года рождения, жестоко избил второго гостя. Жертве были нанесены многочисленные удары стеклянными бутылками по голове, и множественные удары руками и ногами по туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Обвиняемый, оставаясь на месте преступления, позвонил в полицию. В ходе предварительного следствия мужчина неоднократно менял показания, стараясь запутать следствие и избежать ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Точную картину преступления позволили установить результаты судебно-криминалистических экспертиз и грамотно выстроенная тактика следствия.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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