В Тазовском районе двое мужчин украли из магазина алкоголь, а потом еще и влезли в чужое жилье

В Тазовском районе Ямала два уже судимых местных жителя пойдут под суд за кражу алкоголя и незаконное проникновение в чужое жилье.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, сначала 6 января 2023 года около 3 часов ночи в поселке Тазовский двое пьяных мужчин, проходя мимо продуктового магазина, увидели через окно складского помещения расставленную на стеллаже алкогольную продукцию. Один из обвиняемых, поднявшись по запасной лестнице, разбил стекло в оконном проеме и через него вытащил и передал своему подельнику ящик с бутылками водки и несколько бутылок с другим спиртным. С места преступления мужчины сумели скрыться незамеченными и употребили спиртное по своему разумению.

Через месяц, в ночь с 5 на 6 февраля, те же самые мужчины, снова гуляя по поселку и распивая спиртное, решили зайти к односельчанину, проживающему в общежитии, чтобы погреться. Убедившись, что их знакомый отсутствует, они, сломали входную дверь в соседней комнате, где хозяин также отсутствовал, и расположились в ней с целью продолжения распития алкоголя. Когда спиртное закончилось, мужчины оставили пустые бутылки на полу и ушли.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Тазовский район, Елена Васильева

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