У 4 алкоголиков и наркоманов отобрали права

Прокуратура Красноселькупского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе нее установлено, что 4 местных жителя состоят на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Алкоголизм» и «Употребление наркотических средств», при этом имеют водительское удостоверение.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления прокуратуры РФ по ЯНАО, лица, страдающие вышеуказанными заболеваниями, не имеют права на управление транспортными средствами, так как это создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участникам, может повлечь причинение вреда жизни, здоровью или их имуществу.

В этой связи прокурор района обратился с исками в суд о прекращении действия водительских прав данных граждан.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, действие документов уже прекращено.

Салехард, Елена Васильева

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