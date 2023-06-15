Жители Муравленко проводят голосование – нужно ли в июне возобновить отопление домов

Жители Муравленко на голосовании решают, стоит ли в июне вновь включить отопление. Инициировал плебисцит глава муниципального образования.. Как пояснила Елена Молдован «Ямал 1», обращения с просьбой включить батареи во время похолодания начали поступать от местных жителей. Дело в том, что уже несколько дней в регион поступает холодные воздушные массы из Арктики, и температура воздуха в отдельных районах опускалась почти до ноля градусов. В ближайшие дни потепления не предвидится.

«При острой необходимости готовы запустить тепло. Это потребует времени на заполнение систем и поэтапное развоздушивание. Дополнительно отмечу, что за отопление придется платить», – сказано в сообщении главы.

Для горожан организовали анонимное голосование в телеграм-канале главы. Участие в нем приняли более 300 горожан и большинство из них «против» подачи тепла. При этом Молдован подчеркнула, что в детских садах температурный режим на ежедневном контроле и составляет не меньше 22 градусов тепла.

Напомним, ранее жители Салехарда также попросили администрацию вновь включить отопление из-за того, что в домах и детских сада было слишком холодно.

Муравленко, Елена Васильева

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