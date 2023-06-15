В Новом Уренгое из-за непогоды у мэрии сняли флаг РФ

На Ямале в Новом Уренгое бушует непогода. В середине июня из-за вторжения в регион холодных воздушных масс из Арктики в городе идет снег, наблюдается понижение температуры до трех градусов выше ноля, дует сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Из-за этого пришлось даже снять флаг России флагштока у мэрии.

«В Новом Уренгое сильный ветер. Будьте осторожны. Не стойте под кронами деревьев и возле шатких конструкций. Телефон ЕДДС: 112», – говорится в офциальном сообщении администрации Нового Уренгоя в тг-канале «НУР.Официально».

По прогнозам синоптиков, 15 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, в некоторых районах – до 17-22 м/с. Ночью в отдельных районах возможна гроза.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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