Депутаты Ямала заказали ножи и пледы

Депутаты Ямала заказали сувениры – пледы и ножи. В общей сумме на эти подарки они потратят около 200 тыс.рублей.

Согласно материалам сайта госзакупок, Заксобрание ЯНАО заказало 30 ножей ручной ковки с рукояткой из бересты. «На лицевой стороне клинка методом травления нанесен логотип и надпись «ЯМАЛ». Нож комплектуется кожаными ножнами, которые изготовлены из кожи чёрного цвета твёрдой выделки, имеют петлю для ношения на ремне и застёжку для фиксации ножа в ножнах. Нож не относится к холодному оружию и соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные»,– говорится в техзаднии.

Ножи для депутатских подарков изготовит «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» за 105 тыс. рублей.

Ещё один вид презентационной продукции – вязаные пледы. Они должны быть с бахромой и с логотипом. Их требуется 50 штук. Поставщиком пледов стала ИП Сафронова. Сумма контракта – 96,6 тыс. рублей.

Деньги на сувениры выделят из бюджета Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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