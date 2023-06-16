Пьяный гость насмерть забил хозяина квартиры, где происходила попойка

Ямалец пойдет под суд за убийство гостя.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, следственный отдел по Лабытнанги закончил работу над уголовным делом, возбужденным по факту преступления, совершенного 4 января 2023 года.

В тот день в поселке Харп в квартире, где собралась компания местных жителей для распития спиртного, произошел конфликт между хозяином жилища и одним из гостей. Гость жестоко избил мужчину, 1974 года рождения. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвинение будет предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Лабытнанги, Елена Васильева

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