Ложный вызов полиции стоил ямальчанину 2 тысячи рублей

2 тысячи рублей заплатит государству ямальчанин за ложный вызов полиции.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе управления прокуратуры по ЯНАО, в мае прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Надымскому району поступило сообщение, в котором гражданин сообщил о совершенном в отношении него насилии. На место происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная следственно-оперативная группа.

«Однако факт преступления не нашел своего подтверждения, местный житель совершил заведомо ложное сообщение. Мужчина своими действиями препятствовал работе специализированной службы, связанной с принятием мер по защите жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка, а также причинил материальный ущерб федеральному бюджету в размере более 2 тыс. рублей.

Городским прокурором направлен иск в суд о возмещении материального ущерба.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – говорится в пресс-релизе окружной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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