Салехардец помог своей бабушке из Херсона подтвердить статус участницы Великой Отечественной войны

Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению местного жителя о нарушении прав его бабушки – участницы Великой Отечественной войны.

Установлено, что женщина с 12 лет, когда началась война, трудилась на заводах (отправляли зерно на фронт). В послевоенные годы она проживала на территории Украины, где и получила свидетельство ветерана войны. В 2022 году женщина покинула территорию Херсонской области и переехала к внукам в Салехард.

Однако она самостоятельно не смогла получить удостоверение ветерана ВОВ на территории России, поскольку ее трудовая книжка не сохранилась. Из компетентных органов Украины подтверждающую информацию истребовать не представилось возможным.

Прокуратурой после сбора из архивных источников сведений, подтверждающих периоды трудовой деятельности женщины в военные годы, направлен иск в суд о возложении на региональный департамент социальной защиты обязанности выдать пенсионерке удостоверение ветерана ВОВ.

Все требования прокуратуры в суде были удовлетворен, статус ветерана был подтвержден полностью, отметили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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