Ямальчанин нашел в своей квартире труп

Житель Губкинского подозревается в убийстве. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 18 июня 2023 года около 5 часов утра в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что он нашел в своей квартире труп. Мужчина пояснил, что накануне он якобы уходил из дома, а вернувшись, обнаружил в квартире тело гостя, 1964 года рождения. Он был зарезан. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий показания хозяина квартиры не подтвердились. В настоящее время мужчина задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Салехард, Елена Васильева

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