Ямальчанин избил гостя и отвел домой, где потерпевший к утру умер от травм

В Лабытнанги ведется расследование смерти местного жителя.

Следствием установлено, что в ночь с 15 на 16 июня 2023 года двое знакомых распивали спиртное. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Хозяин квартиры жестоко избил 36-летнего гостя, а затем отвел его домой. От полученных телесных повреждений потерпевший к утру скончался.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия в отношении 24-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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