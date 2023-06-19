Житель Лабытнанги получил 300 часов исправительных работ за то, что пытался душить жену и размахивал перед ее лицом ножом

Житель Лабытнанги получил исправительные работы за то, чтоб угрожал жене убийством.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2023 года местный житель на почве ревности схватил супругу за шею и размахивал перед ней ножом, высказывая угрозы убийством.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.
Лабытнанги, Елена Васильева
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