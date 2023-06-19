Пенсионерка получила 60 тысяч за удар табуреткой по голове

Прокуратура Шурышкарского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Установлено, что мужчина причинил легкий вред здоровью пенсионерке села Мужи, ударив ее табуретом по голове, а также жительнице села Шурышкары – ее он ударил ножом в ногу.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании морального вреда, причиненного преступлениями, в пользу пострадавших в размере 60 тыс. и 50 тыс. рублей, поясняет пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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