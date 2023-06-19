Власти Ноябрьска похвастались новыми урнами для велосипедистов

В Ноябрьске установили специальные урны для велосипедистов. В течение 2023 года вдоль велодорожек появится 20 таких мусорных корзин. Об этом сообщили в городской администрации.

«В Ноябрьске сейчас самая большая протяжённость велодорожек в округе – более 10 км. В этом году появится еще порядка 800 метров дороги для велосипедистов на улице Мира после ремонта.

В парке обустроены стойки со всем необходимым для ремонта. В прошедшие выходные инфраструктура для любителей активного отдыха пополнилась новыми элементами. Вдоль велодорожек городские службы устанавливают поручни для велосипедистов и урны, которые позволят, не спешиваясь, выбросить мусор», – рассказали в официальном канале мэрии 19 июня.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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