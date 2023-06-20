В Муравленко директора казенного учреждения оштрафовали из-за госзакупок

В Муравленко оштрафовали директора МКУ «Управление коммунального заказа». По версии прокуратуры, он искусственно дробил госзаказы. Это, вероятно, позволяло ему заключать договоры с подрядчиками без торгов. Нарушения имели место в марте 2023 года.

Теперь надзорная инстанция будет добиваться отмены этих контрактов.

«Прокурор города главе органа местного самоуправления внёс представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе).

По результатам его рассмотрения директор учреждения привлечен к ответственности – оштрафован на 30 тыс. рублей»,– говорится в материалах ведомства.

Прокуратура ЯНАО в Арбитражный суд направила иск о признании договоров, заключенных между муниципальным учреждением и хозяйствующим субъектом, недействительными. Его пока рассматривают.

Муравленко, Наталья Ефремова

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