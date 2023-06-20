Житель Надыма похитил карточку у знакомой и накупил себе алкоголя

Житель Надыма пойдет под суд за то, что похитил деньги у своей знакомой с банковской карты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 16 апреля 2023 года 35-летний безработный мужчина пришел в гости к знакомой и похитил и ее сумочки карточку. Убедившись, что у карты имелась функция бесконтактной оплаты, мужчина на следующее утро отправился в магазин за спиртным. Расплатившись картой, он тут же выронил ее – на крыльце магазина. По стечению обстоятельств карту нашла ее же владелица, которая в то утро также направилась в магазин, где реализовывается спиртное. Потерпевшая обратилась за разъяснениями к своему гостю. Мужчина не стал отпираться и пообещал загладить свою вину.

В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвинение предъявлено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Надым, Елена Васильева

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