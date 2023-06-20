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Вторник, 20 июня 2023, 11:46 мск

Новости Ямал

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Ямальчанка ударила ножом в ягодицу малознакомого собутыльника

Жительница Лабытнанги накинулась с ножом на малознакомого мужчину.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, преступление было совершено на почве распития спиртного. Между малознакомыми мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар в левую ягодицу мужчины. Проникающее ранение повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

Надым, Елена Васильева

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