Первый в 2023 году танкер с СПГ с Ямала успешно прошел Северным морским путем с помощью двух ледоколов

Первый в 2023 году танкер со сжиженным природным газом с Ямала прошел по Северному морскому пути. Как сообщает Eadaily.com, 19 июня танкер «Федор Литке» завершил переход по Северному морскому пути (СМП) и вышел в воды Берингова моря. Газовоз покинул порт Сабетта «Ямал СПГ» 5 июня, и на преодоление 2,4 тыс. миль СМП у судна ушли две недели.

Танкер не указывает конечную точку, но, очевидно, доставляет груз объемом до 100 млн кубометров газа в виде СПГ китайским потребителям, сообщает ресурс. CNPC и «Фонд Шелкового пути» являются акционерами «Ямал СПГ» (29,9%). У CNPC есть 20-летний контракт на закупку 3 млн тонн СПГ (4,1 млрд кубометров).

В прошлом году навигацию по СМП открыли позже – первые танкеры пошли в середине июня. А самой ранней датой остается конец мая 2020 года.

Первый проход танкера СПГ прошел в сопровождении двух ледоколов. По данным АИС, «Арктика» довела танкер до пролива Вилькитского, а «Сибирь» – до выхода с Северного морского пути.

Путь по СМП в Азию занимает три недели и вдвое короче маршрута через Европу, что позволяет экономить как время, так и затраты. В бельгийском Зебрюгге СПГ перегружают с танкеров ледового класса и доставляют в Азию уже традиционными газовозами через Суэцкий канал. Обычно навигация по Северному морскому пути начинается в июне, а заканчивается в декабре. Раньше «Новатэк» пытался экспериментировать со сроками навигации, однако в январе 2021 года танкер «Николай Евгенов» повредил одну из двигательных установок и, очевидно, компания прекратила ранние и поздние рейсы.

В середине мая глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация совместно с «Новатэком» планирует запустить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути в 2024 году.

«Совместно с «Новатэком» мы планируем в начале следующего года запустить круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Это действительно историческое решение, важное для развития всей Арктики и особенное значение имеющее для экономики нашей страны», – сказал Алексей Лихачев.

Наращивание поставок СПГ по СМП связано с конъюнктурой рынка, которая во время энергокризиса играла не в пользу азиатского направления. В 2022 году «Ямал СПГ» произвел 21 млн тонн сжиженного газа, из которых более 16 млн тонн, по данным Refinitiv, отправили в Европу. Очевидно, что даже китайские акционеры «Ямал СПГ» могли перепродавать топливо на рынке ЕС, где биржевые цены на газ подскакивали в августе до $ 3,5 тыс. за тысячу кубометров.

Не сильно ситуация изменилась и в этом году. Как сообщало EADaily, в мае в Испанию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Грецию доставили 22 груза российского СПГ (до 2,2 млрд кубометров). И лишь три из них после перегрузки продолжили свой путь в Азию. Общая доля России в импорте СПГ в ЕС составила 14%. Основным поставщиком выступил проект «Ямал СПГ». И лишь один груз доставил «Газпром» – с «Портовой» в Грецию.

Сейчас направление поставок зависит от спроса на газ в Китае и стоимости топлива в Азии. Так, поставки на июль на нидерландском хабе TTF торгуются на уровне $ 362, тогда как стоимость СПГ для Северо-Восточной Азии (JKM) составляет почти $ 400.

Очевидно, что ситуация с азиатскими поставками может в любом случае измениться со следующего года. В конце этого года «Новатэк» планирует запустить первую линию второго арктического проекта – «Арктик СПГ-2», сообщает Eadaily.com.

Екатеринбург, Елена Васильева

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