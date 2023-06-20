Глава Ноябрьска объяснил, почему в конце июня нельзя включить отопление

Глава Ноябрьска Алексей Романов сообщил, что отопление в домах жителей города не включат несмотря на низкую температуру на улице и холод в домах. Причина тому – нужно успеть провести плановые ремонты.

«Были обращения по поводу того, что холодно в квартирах. Ну, уважаемые земляки, всегда вопрос один – к сожалению, лето очень короткое. Нам необходимо провести очень большие серьёзные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. У нас до сих пор местами случаются порывы. Городу скоро будет 50 лет, и многие сети – внутриквартальные, магистральные – давно уже ждут замены. Им 30 лет и более. Мы в этом году меняем 9 км сетей. <…> Мы каждый день используем, чтобы провести эти работы, чтобы спокойно, вовремя, с паспортом готовности города к отопительному сезону войти в зиму. Поэтому я понимаю, что холодно, но прошу набраться терпения. Я уверен, что скоро установится нормальная, благоприятная летняя погода», – сказал мэр Ноябрьска во время своего прямого эфир 20 июня «Вконтакте».

Ранее голосование по поводу необходимости включения отопления в домах проводили в соседнем Муравленко. В итоге глава города Елена Молдован сообщила, что большинство муравленковцев против запуска системы. Тепло решили не включать.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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