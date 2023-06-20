Глава Ноябрьска Романов обещал быть категоричным с самокатчиками

Глава Ноябрьска Алексей Романов обещал быть категоричным с самокатчиками. Он сообщил, что в ближайшие дни начнётся установка специальных знаков для тех, кто ездит на средствах индивидуальной мобильности.

«Я рад, что у нас внесли изменения в правила дорожного движения, которые вступили в силу в этом году. <…> Мы внесли соответствующие изменения в дислокацию дорожных знаков. Заказали дорожные знаки, в ближайшие дни мы эти знаки начнём устанавливать для того, чтобы обезопасить и тех, кто катается на средствах индивидуальной мобильности, и защитить наших людей. <…> Трагичные случаи в стране происходят, и поэтому мы будем категоричны. Мы приглашали компании, которые оказывают услуги по прокату самокатов, их уже на сегодня три. Выслушали их пожелания, мы пришли к общему знаменателю. Они тоже понимают всю степень ответственности, которую они несут, предоставляя услуги проката самокатных средств. Мы в свою очередь установим знаки, и я уверен, что мы со временем урегулируем этот вопрос.

Конечно, нужно продолжать работу по воспитанию людей, с одной стороны, с другой – создавать инфраструктуру, что мы и делаем. При вашей поддержке, уважаемые жители, мы обустроили в городе уже 10 км велодорожек. Не просто нарисованных на асфальте, а именно во время ремонта, реконструкции строим велодорожки. И мы будем эту работу продолжать», – сказал глава города во время прямого эфира «Вконтакте» 20 июня 2023 года.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»