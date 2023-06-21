Одна – ножом, другая – топором: надымчанка с подругой убили сожителя после пьяной ссоры

На Ямале закончилось расследование убийства, совершенного в Надыме. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 27 января 2023 года в городе Надыме в квартире по улице Зверева обнаружено тело проживающего там мужчины, 1963 года рождения. На трупе были зафиксированы многочисленные колото-резанные ранения, а также рубленая рана головы.

Следственно-оперативной группой установлено, что накануне в квартире во время распития спиртных напитков произошел конфликт между погибшим и его 34-летней гостьей. Женщина, вооружившись ножом, нанесла хозяину квартиры не менее 12 ударов в различные части тела. Его сожительница, 1977 года рождения, присоединилась к действиям подруги и нанесла потерпевшему удар топором в область головы. Затем обвиняемые покинули квартиру и в дальнейшем предприняли попытки уничтожить следы причастности к преступлению и создать себе алиби.

В ходе сбора характеризующих материалов следствием установлено, что ранее обе женщины привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений.

В рамках расследования уголовного дела в отношении женщин проведены судебно-психиатрические экспертизы, по результатам которых установлено, что одна из них совершила общественно опасное деяние в состоянии невменяемости по причине заболевания. В отношении этой женщины уголовное дело подлежит направлению в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Надым, Елена Васильева

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