Ямальчанка купила путевку в отпуск у аферистов

Жительница Ямала стала жертвой аферистов – на подложном сайте она купила себе путевку в санаторий.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО, в отделение полиции по Пуровскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 38-летняя жительница Тарко-Сале. Женщина нашла в Интернете объявление о возможности проведения отпуска в одном из санаториев. Поскольку ранее женщина уже отдыхала в данном учреждении, она сразу же оплатила полную стоимость путевки – более 85 тысяч рублей. Деньги она перевела на счет, указанный в объявлении. После этого ей поступило смс-сообщение о том, что в течение нескольких дней на электронную почту поступит необходимая документация для заселения в санаторий. Однако квитанция и ваучер так и не поступили в адрес таркосалинки, дозвониться по телефонам, указанным в объявлении, она не смогла. Изучив страницу санатория более подробно, женщина поняла, что это сайт-двойник, после чего обратилась в полицию с заявлением.

По данному заявлению следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного противозаконного деяния.

Сотрудники полиции в очередной раз рекомендуют гражданам быть более внимательными при покупке туристических путевок и бронировании мест для проживания посредством сети Интернет. Желательно пользоваться для этих целей проверенными сервисами, обращать внимание на репутацию сайта, комментарии других пользователей. По возможности при помощи специальных сервисов проверить дату создания интернет-ресурса. Как правило, сайты-двойники работают не больше одного-двух месяцев.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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