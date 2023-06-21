На Ямале 23, 24 и 25 июня будут действовать ограничения по продаже алкоголя

На Ямале в связи с празднованием Дня молодежи и выпускными алкоголь будет продаваться с ограничениями. Как сообщает «Ямал 1», 23 и 24 июня нельзя будет купить спиртное в Надымском районе.

В администрациях Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Приуральского, Шурышкарского, Красноселькупского, Тазовского и Пуровского районов также подтвердили введение временного сухого закона. В вышеуказанных территориях алкоголь не будут продавать 24 июня.

В Лабытнанги купить спиртное не получится два дня: 24 июня в городе состоится общегородской выпускной, а 25 июня – День молодежи.

Салехард, Елена Васильева

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