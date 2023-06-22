За полмесяца ямальчане успели отдать мошенникам больше 23 миллионов рублей

за половину июня жители Ямала успели отдать мошенникам 23,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, зафиксирован 71 факт совершения преступных действий.

«Несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа не уменьшается», – говорят в пресс-службе прокуратуры.

Наиболее значительную сумму, почти 3,5 млн рублей, перевела мошенникам жительница

Нового Уренгоя.

Потерпевшей, как и многим другим жертвам обмана, поступали звонки от «сотрудников» полиции и банка, которые под предлогом пресечения несанкционированных операций убедили девушку оформить кредиты и зачислить на неустановленные счета денежные средства более 3,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»