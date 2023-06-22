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Четверг, 22 июня 2023, 11:37 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

За полмесяца ямальчане успели отдать мошенникам больше 23 миллионов рублей

за половину июня жители Ямала успели отдать мошенникам 23,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, зафиксирован 71 факт совершения преступных действий.

«Несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа не уменьшается», – говорят в пресс-службе прокуратуры.

Наиболее значительную сумму, почти 3,5 млн рублей, перевела мошенникам жительница

Нового Уренгоя.

Потерпевшей, как и многим другим жертвам обмана, поступали звонки от «сотрудников» полиции и банка, которые под предлогом пресечения несанкционированных операций убедили девушку оформить кредиты и зачислить на неустановленные счета денежные средства более 3,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Салехард, Елена Васильева

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