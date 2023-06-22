Ноябрьский МУП изготовил масло и творог неизвестно, из чего

Специалисты ветнадзора обнаружили, что муниципальное предприятие Ноябрьска изготовило творог и масло из неустановленного сырья. О нарушениях сообщили 22 июня.

«Согласно сведениям ФГИС «Меркурий», в мае 2023 года МУП «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» оформлены производственные сертификаты на творог обезжиренный и масло сливочное общим весом более 67 кг. Установлено, что информация о сырье, послужившем для выработки данной продукции, отсутствует. Установить происхождение, качество и безопасность продукции не представляется возможным. Таким образом продукция выработана из сырья неизвестного происхождения, что является нарушением принципа прослеживаемости при производстве», – говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

МУПу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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