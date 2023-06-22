Жителям Салехарда предлагают выбрать эскиз памятника героям СВО (ФОТО)

Мэрия Салехарда показала эскизы памятников в честь участников СВО. Они опубликованы в официальном аккаунте горадминистрации. Горожанам предложено выбрать один из вариантов.

«В поддержку этой идеи (установки памятника – прим.ред.) выступили общественные организации – городской совет ветеранов войны и труда, ассоциация участников боевых действий «Боевое братство» и «Совет семей военнослужащих», а также гражданские активисты.

Место установки мемориального объекта уже определено – это Парк Победы. По визуальному решению памятника у скульпторов есть несколько предложений. В выборе окончательного проекта могут поучаствовать все жители города», – указано в сообщении.



Голосование стартовало сегодня на платформе живемнасевере.рф и продлится до 21 июля.

Салехард, Наталья Ефремова

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