В Муравленко работник спортшколы упал и разбил голову при монтаже баннера для выпускного

В Муравленко во время монтажа баннера для выпускного травмировался работник спортшколы «Арктика», Он упал с большой высоты и разбил голову. Проверку проводит прокуратура и следователи. Надзорная инстанция уже выяснила, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителя спортшколы.

Инцидент произошёл 22 мая 2023 года.

«Работник учреждения, находясь в игровом зале помещения спорткомплекса, при выполнении монтажа баннера для проведения выпускного вечера сорвался и упал с шестиметровой высоты металлической ручной лебёдки. Мужчина получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Он госпитализирован в городскую больницу, в которой находится по настоящее время», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Прокурор города внёс представление, по результатам его рассмотрения 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка деяний виновных должностных лиц..

Муравленко, Наталья Ефремова

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