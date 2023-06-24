Губернатор Артюхов высказал согласие с президентом Путиным по вопросу попытки мятежа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов опубликовал пост, посвященный попытке военного мятежа, организованного Евгением Пригожиным. Глава ЯНАО отметил, что округ поддерживает президента Владимира Путина, который назвал действия руководителя ЧВК «Вагнер» предательством.

«В единстве мы непобедимы. Наш Президент призвал россиян объединиться и оставаться в этот момент вместе с Родиной. Ямал – с Президентом, со всей Россией!»,– написал г-н Артюхов в своем аккаунте телеграм.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»