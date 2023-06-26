Власти в Пуровском районе заключили контракт с компанией-коррупционером

Власти в Пуровском районе заключили контракт на строительство детской площадки с компанией, которая была наказана за дачу взятки. На это обратила внимание прокуратура. Контракт расторгли. Подробности озвучивают в надзорной инстанции.

«В 2021 году ООО «Арктические строительные технологии» привлекалось к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Компания оплатила штраф в 500 тыс. рублей», – напоминают в прокуратуре ЯНАО.

По закону, если фирма в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлекалось к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, она не может быть участником закупки.

Однако пуровские власти проигнорировали эту норму закона и в 2022 году с компанией заключили муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детской площадки в посёлке Уренгой.

По актам реагирования прокурора Пуровского района 4 должностных лица МКУ «Управление городского хозяйства», признавшие заявку ООО «Арктические строительные технологии» на участие в закупке соответствующей требованиям закона, привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Учредителем структуры являются поселковые власти.

Кроме того, по иску прокуратуры округа муниципальный контракт на строительство детской площадки признан недействительным.

Судя по базе данных «Сэлдон.Базис», учредителем компании является Османов Хидирнеби Хибиевич. У «АСТ» есть контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в пгт. Уренгой " Детская площадка в 1 мкр.", на 48 млн рублей. Но он уже исполнен.

Пуровский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»