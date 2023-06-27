ЧП на факельной линии в Ямальском районе: слетевшая гайка сломала ногу рабочему

На месторождении в Ямальском районе рабочего травмировало в результате ЧП на факельной установке. Его отбросило в сторону потоком газожидкостной смеси, а отлетевшая гайка сломала ногу. Подробности описывают в следственном управлении СК Ямала. Там возбудили уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент случился 10 мая 2023 года.

«На площадке строительства одного из месторождений Ямальского района бурильщик проводил работы с помощью кувалды по отбиванию прувера на факельной линии. В ходе производства работ прижимная гайка шайбы прувера под давлением слетела с резьбы и ударила рабочего по ноге, причинив ему открытый перелом. Дополнительные телесные повреждения мужчина получил потоком газожидкостной смеси, которым его отбросило в сторону. Полученные потерпевшим травмы по совокупности квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью», – объясняют следователи.

Силовики намерены изучить действия должностных, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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