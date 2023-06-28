Еще два жителя Муравленко стали жертвами телефонных мошенников

В Муравленко возбуждены два новых уголовных дела по факту телефонного мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО, 20 июня в отделение полиции Муравленко обратился мужчина. 32-летний житель города пояснил, что ему поступил звонок от неизвестного. В ходе разговора злоумышленник ввел в заблуждение заявителя: под предлогом дополнительного заработка вынудил его установить на телефон специальные программы и выполнить различные операции с помощью мобильного приложения одного из банков. В результате этих действий мошеннику удалось списать с банковской карты заявителя 120 тысяч рублей.

Днем позже на уловку мошенников попался еще один муравленковец. В ходе проверки полицейские выяснили, что потерпевшему – жителю города 1972 года рождения – позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и убедил установить мобильное приложение, с помощью которого получил удаленный доступ к телефону. После этого злоумышленник совершил переводы с банковских карт заявителя на сумму более 199 тысяч рублей.

По данным фактам следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

Муравленко, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»