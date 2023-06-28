В Ноябрьске под суд попал мужчина, который изнасиловал несовершеннолетнюю 21 год назад

В Ноябрьске начинается судебный процесс по поводу изнасилования несовершеннолетней. Преступление было совершено 21 год назад, однако преступника удалось задержать только недавно.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в январе 2002 года в городе Ноябрьске гостил 25-летний житель Подмосковья. В компании других молодых людей они распивали спиртное. В квартире, где проходила попойка, также находились несколько молодых девушек, не достигших совершеннолетнего возраста. Находясь в состоянии алкогольного опьянения 25-летний мужчина, предложил одной из них секс. Получив отказ, мужчина нанес ей несколько ударов по голове и лицу, и, сломав сопротивление, изнасиловал.

После совершенного преступления мужчина покинул регион и переехал на постоянное место жительства в союзную республику. Уголовное дело приостановили в 2002 году за розыском подозреваемого. Мужчина, скрываясь от правосудия, изменил свои анкетные данные, и в 2011 году въехал на территорию России под другой фамилией. В результате кропотливой работы следствия и криминалистов над уголовными делами прошлых лет, при оперативном сопровождении сотрудников полиции, местонахождение подозреваемого установлено. При проведении следственных мероприятий потерпевшая опознала своего обидчика. Под давлением собранных неопровержимых доказательств мужчина полностью признал свою вину.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

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