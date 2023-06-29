Тазовские чиновники чинят детские площадки и закрывают заброшки после замечания прокуратуры

Прокуратура нашла опасные для детей строения в посёлке Тазовский.

Это детские площадки с повреждениями и заброшенные строения.

В надзорной инстанции считают, что власти района долгое время игнорировали эти объекты, не предпринимая никаких действий.

«На протяжении длительного времени органами местного самоуправления не принимались меры по ограничению свободного доступа к заброшенным строениям и сооружениям. Выявлены факты ненадлежащего крепления детских качелей, футбольных ворот, спортивных тренажёров, отсутствия ударопоглащающего покрытия, а также информационных табличек. Допускалось использование оборудования с механическими повреждениями на детских площадках»,– объяснили суть нарушений в прокуратуре.

Прокурор района в адрес администрации района внес представление об устранении нарушений закона.

Теперь чиновники чинят детские площадки и закрывают заброшенные балки.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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