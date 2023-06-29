В ямальском селе нашли затопленный автомобиль с трупом

В надымском селе в затопленном автомобиле нашли труп. Погибшего уже опознали, это местный житель. Известно, что незадолго до трагедии он угнал автомобиль односельчанки и ездил на нём по селу. Следственное управление СК РФ изучает обстоятельства гибели ямальца.

Как рассказали в ведомстве, в селе Кутопьюган в реке утром 27 июня 2023 года обнаружен автомобиль, в затопленном салоне которого находилось тело местного жителя.

«Следственно-оперативной группой установлено, что в ночь на 27 июня мужчина 1993 года рождения, употребив алкоголь, свободным доступом завладел автомобилем, принадлежавшим односельчанке, и передвигался в нём по улицам села» – говорится в материалах СУ СК ЯНАО.

При первичном осмотре тела погибшего внешних следов телесных повреждений не обнаружено. Но точную причину смерти установит судебно-криминалистическая экспертиза. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия от утопления.

Надымский район, Наталья Ефремова

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