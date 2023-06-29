Оленеводы пожаловались Артюхову на волков, которые загрызают животных

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что изменится после его поездки в приуральскую тундру. Он анонсировал новые меры поддержки, о которых попросили кочевники. Глава региона 3 дня прожил в горах Приуральского района, где гостил у семьи оленеводов Вэненго. В рамках этого выезда он провёл общую встречу с оленеводами, кочующими в этой местности.

Первый вопрос – изношенность коралей, в которых вакцинируют и биркуют оленей. «Построим два десятка полустационарных конструкций в местах длительных стоянок, точки укажут сами оленеводы», – написал г-н Артюхов в своём телеграм-канале 29 июня.«В землю забурят трубы с креплениями для сетей, которые используются в качестве стен», – добавили в пресс-службе губернатора.

Второй вопрос – это лекарства для оленеводов-частников. «Оленей летом часто мучает «копытка» и подкожный овод. Купить лекарства бывает сложно, а результат лечения зависит от того, как быстро оно началось. Механизм раздачи проработаем с профильными ведомствами в ближайшее время», – пояснил губернатор. Предприятиям такие лекарства выдают. А вот частникам купить их трудно, так как в свободной продаже медикаменты вообще отсутствуют.

И ещё одно решение – обновление комплектов, которые выдают тундровикам. «Например, в региональном стандарте до сих пор есть керосиновые лампы – заменим их современными фонарями на аккумуляторах», – уточнил глава региона.

Он также обещал купить для Приуральского района вездеход «Бурлак». Его планируется использовать для передвижения в горах, где вертолётные рейсы затруднены. На нём планируется доставлять детей на каникулы домой и обратно в поселковые школы-интернаты из стойбищ.

Оленеводы также пожаловались губернатору на волков. «С августа, когда наступают тёмные ночи, стада подвергаются нападению хищников. В это время волки обучают своё потомство навыкам охоты и наносят большой ущерб стадам в виде десятков раненых и убитых оленей. Волки адаптировались к условиям горной местности, перестали опасаться пастухов», – объяснили в пресс-службе.

Г-н Артюхов пообещал посоветоваться со специалистами и оказать помощь и в этом вопросе.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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