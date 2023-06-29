Глава Муравленко Молдован рассказала, когда успевает ухаживать за собой

Глава Муравленко Елена Молдован рассказала, как ей удаётся быть стильной и ухоженной при высоком ритме жизни. Один из секретов градоначальницы – крайне ранние подъёмы. Как отметила г-жа Молдован, 5 утра – это для неё уже поздно.

«Я по гороскопу весы, особенность есть – это стремление к гармонии во всём. Мой идеал – это когда гармония во всём. Понятно, что всегда в идеале не получается, крены случаются, но в принципе… <…> Это отговорки ленивых людей, когда они чего-то не могут, не успевают. Надо стремиться к тому, чтобы успевать всё. И уделить внимание и себе, и своим близким, и работе. Как это всё получается? Нужны энергетики особые, что-то, что тебя вдохновляет. Когда совсем-совсем тяжеловато, мне помогают и музыка, и фильмы определённые, которые меня настраивают, и книги. Увлекаюсь скандинавской ходьбой с 2018 года. Когда ты утром идешь, прохладное лето, птицы поют, зелень – и это заряжает энергией. Я встаю очень рано, 5 утра – это уже поздно для меня. Я успеваю до работы набраться сил, энергии, это заряжает на целый день. Плюс пару раз в неделю хожу в тренажёрный зал», – рассказала г-жа Молдован на пресс-конференции «Север-Пресс».

Муравленко, Наталья Ефремова

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