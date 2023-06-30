За ловлю рыбы сетями осудили жителя Тазовского района

В Тазовском районе осудили местного жителя, который выловил с помощью сетей пелядь, сиг, щёкур и нельму. Рыбалка состоялась в ноябре 2022 года. Всего ямалец поймал около 50 рыбин. Подробности рассказывают в прокуратуре Ямала.

«Мужчина незаконно выловил рыбу вида пелядь (сырок) в количестве 15 экземпляров, сиг (пыжьян) в количестве 3 экземпляров, чир (щекур) в количестве 29 экземпляров, нельма в количестве 1 экземпляра, тем самым произвел умышленную незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещённых к использованию сетных орудий добычи из лески, причинив государству особо крупный ущерб в размере свыше 266 тыс. рублей», – рассказали в надзорной инстанции.

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба).

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ему также придётся выплатить более 266 тыс. рублей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»