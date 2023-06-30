После ссоры с сожительницей мужчина выложил ее интимные фото в Интернете

В Лабытнанги местный житель попал под уголовное дело после того, как выложил интимные фото своей сожительницы в Интернете.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено мужчиной после ссоры. Распространяя интимные фото, он хотел дискредитировать женщину в глазах родственников.

«В результате его преступных действий нарушены права потерпевшей, гарантированные ст.ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», – пояснили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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