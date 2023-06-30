Очень хотел выпить: житель Башкирии приехал в Салехард и совершил кражу денег

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По данным следствия, в городе Салехарде 26-летний мужчина, прибывший из Башкирии, и не имеющий постоянной работы, в поисках денег на алкоголь незаконно проник в квартиру местной жительницы. Там, как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, он украл наличные денежные средства и банковскую карту, с которой впоследствии похитил около 2 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность причастного к совершению преступления.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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