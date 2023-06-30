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Пятница, 30 июня 2023, 11:24 мск

Новости Ямал

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Прокуратура заставила магазин переписать завышенные ценники на рис, молоко, сливочное место

Прокуратар Красноселькупского райна заставила один из местных магазинов переписать ценники на социально значимые продукты. Завышение стоимости некоторых позиций на 100 процентов было выявлено в ходе проверки соблюдения требований законодательства при установлении надбавок к ценам на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Установлено, что индивидуальными предпринимателями села Толька допущены на 100% завышение цен на рис, молоко, сливочное масло и другие позиции.

Прокурор района предпринимателям внес представления об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам их рассмотрения нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Красноселькупский район, Елена Васильева

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