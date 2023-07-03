Отец с сыном устроили драку с патрулем ДПС

На Ямале отец с сыном устроили скандал и драку с патрулем ДПС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 25 мая 2023 года сотрудниками ДПС в ходе патрулирования улиц города Муравленко был выявлен автомобиль, водитель которого совершил административное правонарушение. Выяснив, что 19-летний юноша за рулем автомобиля находится еще и в состоянии опьянения, сотрудники полиции приняли меры к доставлению его на медицинское освидетельствование.

Тем временем, на выручку сыну приехал его отец, который устроил скандал сотрудникам полиции и нанес одному из них удар в лицо. Юноша, видя поддержку отца, также вступил в конфликт с инспекторами ДПС и применил насилие к одному из них.

В ходе предварительного следствия установлены все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд, для рассмотрения по существу. Участникам конфликта с полицией предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кроме того, отцу вменяется также ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Муравленко, Елена Васильева

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