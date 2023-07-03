Мать шести детей получила полгода колонии-поселения за неуплату алиментов

Полгода колонии-поселения получила ямальчанка за то, что не платила алименты своим детям.

Судом Нового Уренгоя в ходе рассмотрения дела установлено, что женщина, являясь родителем шести несовершеннолетних детей, по решению суда обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание каждого ребенка до их совершеннолетия. Однако с августа по декабрь 2022 года она не уплачивала обязательные средства. Общая сумма задолженности за указанный период составила более 260 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении, отметили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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