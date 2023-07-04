Прокурор Ямала сменится – Виктор Эпп будет назначен в Дагестан

Совет Федерации 4 июля рассмотрит кандидатуру ямальского прокурора Виктора Эппа на место главы прокуратуры Дагестана. Об этом сообщается на официальном сайте Совфеда.

Председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в СФ поступило представление президента РФ Владимира Путина по кандидатурам на должности прокуроров субъектов федерации. После консультаций сенаторы направят консолидированную позицию председателю СФ для информирования главы государства.

Виктор Эпп возглавил ямальcкую прокуратуру в 2021 году. Таким образом в регионе он проработал всего около двух лет.

Салехард, Наталья Ефремова

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