Пьяный псих ударил соседа надфилем в шею

В Ноябрьске пьяный мужчина пытался убить соседа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, нападавший нуждается в принудительном лечении.

По данным следствия, 16 октября 2022 года в Ноябрьске 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насильно завел в свою квартиру проходившего мимо соседа. Высказав слова угрозы убийством, он сначала ударил его кулаком в лицо, а потом, вооружившись надфилем, ударил его им в шею. Раненый юноша вырвался из рук нападавшего и обратился за помощью.

Проведенная в ходе предварительного следствия в отношении мужчины психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина болен и должен быть помещен принудительно для психиатрического лечения в станционар.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением о применении мер медицинского характера направлено в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

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