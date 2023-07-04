На Ямале раскрыта кража двух радиостанций

В Лабытнанги местный житель украл две радиостанции.

29 апреля 2023 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже двух радиостанций и одного комплекта зарядного устройства к ним, которые находились в балке индивидуального предпринимателя в поселке городского типа Харп. В результате предпринимателю был причинен материальный ущерб на сумму 74 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее не судимый мужчина 1974 года рождения, который незаконно проник в гараж и совершил хищение двух радиостанций, одного комплекта зарядного устройства к ним и в дальнейшем распорядился украденным по своему усмотрению.

Следственным отделением ОМВД России по Лабытнанги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД Р Ф по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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