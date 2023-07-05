Чиновница из Ямальского района возглавила окружной департамент КМНС

Муниципальная служащая из администрации Ямальского района Ульяна Каленюк возглавила департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. К работе в новой должности она приступила сегодня, 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Согласно официальной справке, Ульяна Каленюк родилась и выросла в Яр-Сале. Она в 2011 году закончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена по направлению «Культурология с дополнительной специальностью «История». В 2013 году получила диплом Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской Ассабмлее ЕврАзЭС по направлению «Юриспруденция» и окончила магистратуру РГПУ имени Герцена по направлению «Педагогическое образование».

Г-жа Каленюк до перехода на должность директора департамента возглавляла управление по делам малочисленных народов Севера администрации Ямальского района.

Замужем, воспитывает двоих детей.

Прежний директор департамента Инна Сотруева возглавляла ведомство около 10 лет. Как сообщало агентство «Ура.ру», она вышла на пенсию.

Салехард, Наталья Ефремова

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