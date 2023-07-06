Губернатор Артюхов официально ввёл десятого зама в состав правительства

губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов официально увеличил состав правительства до 11 человек, введя в него своего нового, десятого заместителя. Это, напомним, глава департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин (бывший мэр Губкинского).

Постановление об этом подписано 5 июля 2023 года. Круг полномочий нового зама пока не обозначен.

В состав правительства ЯНАО сейчас входят помимо самого главы региона Александр Калинин – первый заместитель губернатора, Аркадий Бессонов – замгубернатора и глава департамента гражданской защиты, Татьяна Бучкова, Альбина Свинцова – заместитель и глава депфина, Александр Мажаров – заместитель и глава департамента внешних связей, Александр Подорога – заместитель и глава департамента строительства и жилищной политики, Сергей Карасёв – заместитель и директор департамент госжилнадзора, Ирина Новосёлова – заместитель и руководитель аппарата губернатора, Сергей Климентьев – заместитель и директор департамента внутренней политики.

Салехард, Наталья Ефремова

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