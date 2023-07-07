В Надыме парки и улицы обрызгали от комаров и мошек

В Надыме власти обработали публичные места раствором от насекомых. «Такие мероприятия выполняются не впервые. Сами горожане отмечают, что после обработки прогулки становятся комфортней, а кровососущих насекомых – заметно меньше», – пишут на сайте муниципалитета 7 июля 2023 года.
Раствором опрыскали растительность возле «Вечного огня», в парке, пешеходных зонах на набережной, улицах Зверева и Комсомольской. Общая площадь обработки – более 220 тыс. кв.м.
«Работали специалисты ночью. Используемые ими растворы эффективно помогают сократить количество иксодовых клещей, комаров и мошки, но безвредны для людей и животных», – написали представители власти.
Также сократить количество гнуса обещают и в Пангодах, Лонгъюгане и Правохеттинском.
Надым, Наталья Ефремова
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